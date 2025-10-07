С лед победата на Реал Мадрид над Виляреал две неща станаха ясни. Първото е, че Вини си е Вини и винаги може да реши мач. Второто ясно нещо всъщност е неясно. Става въпрос за позицията на Джуд Белингам, когато той си върне титулярното място вероятно след международната пауза.

Всъщност Белингам се появи в титулярния състав при загубата от Атлетико Мадрид в столичното дерби преди 10-ина дни. Представянето на играча обаче показа, че връщането му е било прибързано и той се нуждае от още игрова практика. Заради това той се появи за 10-ина минути срещу Кайрат и за около 30-ина срещу Виляреал, като имаше участие в третия гол за Реал, който бе вкаран от Килиан Мбапе.

Ако се приеме, че защитната формация е, ясна, то в другите линии към този момент титулярните места на Мбапе, Винисиус, Валверде и Чуамени изглеждат непоклатими. При тази ситуация Белингам може да играе в средата на терена в две системи – 4-3-3 и 4-2-3-1. Така за Шаби Алонсо ще остана една задача за решаване – кой измежду Арда Гюлер и Мастантуоно да е титуляр на дясното крило. Този избор ще е сложен, защото турският национал се отчита с добро количество голове и асистенции. Мастантуоно също прави добро впечатление.

В първите си два сезона Белингам също отечете отлични статистики, но той реално все още не е използван на 100 процента от Шаби Алонсо. Оказва се, че Джуд може да е едновременно решение на проблеми, но и сам да е е проблем. Той може да играе като ляв халф, но и зад нападателя с системите 4-2-3-1 и 4-3-3. Има индикации, че Алонсо може да го пуска като ляв халф в 4-4-2 и 5-3-2.

Тоест вариантите пред Алонсо са много, но той трябва да реши кое е най-добрият за Реал. Разбира се, тактическата система може да варира заради съперниците, но преодоляването на това препятствие може да е стратегическо по отношение на сезона.

Още разработки четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

