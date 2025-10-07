С над 100 танцьори ще излезе на сцената на зала 1 на НДК фолклорната прима Поли Паскова.

Тя ще отпразнува своите 25 г. професионална дейност с голям концерт-спектакъл тази събота, 11 октомври, от 19,30 ч. В програмата са включени китки от автентичен, авторски и модерен фолклор. За пъстроцветната картина ще допринесат 4 ансамбъла - „Чинари“, „София 6“, „Български ритми“ и възпитаници на хореографското училище, балет „Веда джуниър“ и латино двойки.

Концертите й са впечатляващи спектакли

Цвете в косите

В празничната вечер певицата ще представи новия си албум „Цвете в косите“ и първата си стихосбирка „Разговор с моята душа“.

„Заглавната песен „Цвете в косите“ се появи в последния момент. Вече беше готов албумът, когато я чух. Който я чуе, казва: „Аз я знам, прилича ми на една друга“. Обаче програмите като Шезам не я засичат. Много е запеваема и залагам за в бъдеще да стане хит, като я снимам, ще се популяризира. Текстът е на Пейо Пеев, а музиката и аранжиментът – на Иван Йосифов. За първи път работя с тях, като с Иван направихме още 4 песни“, разказа пред „Телеграф“ Поли.

Паралелно с него тя издава своя 4-ти пореден диск в Сърбия - „Душо моя“.

„Президентът на музикалната компания ще присъства на концерта, подготвил ми е изненада. Той ме покани да бъда в журито на международен фестивал в Белград с техни известни изпълнители, но се наложи да откажа заради тежката организация по спектакъла. Иначе в сръбската столица заснех 9 от песните и вече се въртят по музикалните програми. Това е прецедент в тяхната история – да издават български фолклорни песни“, добави Паскова.

В НДК тя ще направи премиера на песните „Дай ми, моме, ключовете“, „Цветините очи, черешови“ и „Павле ми е пие“, аранжирани от акордеонист №1 на Македония Сашко Велков.

плакатът за концерта

Разговор с моята душа

Зрителите в зала 1 ще бъдат първите, които ще могат да си закупят и дългоочакваната стихосбирка на Поли Паскова „Разговор с моята душа“. „Благодаря за подкрепата на две приятелки. Зарина Генчева от дълго време ме подканя да издам моите послания, за да имат повече хора достъп до тях. Наталия Начева пък ми направи подарък предпечата. Вече държа в ръцете си това малко бижу в най-луксозния му вид. 150 страници са, има много мои снимки, както и 27 мои послания, а останалите са написани от други хора за мен“, споделя певицата.

„Отварям пред теб страниците на моята душа. Ако тези думи докоснат сърцето ти – значи разговорът ни е вече започнал - пише тя в уводните слова и пояснява: - Тази книга е разговор не само с моята душа, но и с духа на България и на живата природа, с които сме тясно свързани, идвайки тук, на Земята. Тук всяка дума е искра, която буди паметта и напомня кои сме. Всяка страница е шепот на духа. Всяка мисъл – стъпка към себе си. Това не е просто четиво, а пътешествие – към родовата памет, към съкровените истини и към любовта, която ни прави живи. Прочети я с отворено сърце – може би ще откриеш своята истина в нея“.

коризцата на книгата

Дух

С юбилейния си концерт Поли е тествала приятелите си.

„Благодарна и признателна съм към всички, които ще пътуват големи разстояния, за да присъстват и да се докоснат до тази магия. Това ме разчувства много, че са се организирали на частно от Бургас, Сливен, Велико Търново, Горна Оряховица, Пловдив, Монтана, Мирково, Самоков, Своге, Павликени, Враца, Ботевград... В събота на моя юбилеен спектакъл заедно с вярната публика ще напиша най-красивата страница от моите 25 г. на сцена, а нашата вечна песен се нарича България и ние сме длъжни да я опазим“, казва тя.

Ето още от откровенията й: „Живеем в много сложни времена, в които основната цел е борбата за човешките души. Според много хора българите сме обречени на изчезване, но истината е друга - че ние сме един от най-древните народи на тази земя.

В арабските хроники се споменава, че 7000 г. пр. Хр. е имало българска държава, а според много световни лидери българите са в основата на човешката цивилизация. Смятам, че сме длъжни да знаем тази истина и че наистина сме избран народ. Единственият начин да не бъдем заличени е да запазим духа жив и да работим в духовен план за нашето осъзнаване - повдигнем ли мнозинството своите вибрации и честоти, тогава тъмнината изчезва. Гневът, омразата и злобата е тяхната храна. Зная, че не всеки ще разбере тези мои думи, но е важното да посяваме семената на истината чрез словата и песните и там, където има благоприятна почва, те ще поникнат след време“.

Сменя 4 тоалета

Дизайнерката Светла Димитрова, удостоена с приза „Златна игла“, е ушила 6 нови тоалета за Поли Паскова.

„Труден избор имам в момента, кои 4 от тях да облека. Радвам се на огромния интерес към това събитие. В мен остава вярата, че все още има истински българи, които радеят да си опазим корените и родовата памет. Пожелавам на всички присъстващи да се заредят с енергията, която ще струи от сцената - тези млади и талантливи българчета да вземат този огън със себе си и да го предават на околните“, казва певицата.

Залата е почти пълна, последни единични билети могат да се намерят на касите и онлайн. С красивите гласове на Здравко Мандаджиев и Христо Косашки ще бъде още по-внушително въздействието върху публиката, а от генералния спонсор ще има подарък за всеки присъстващ светеща гривна, за да свети цялата зала в бяло, зелено и червено.

Водещ е Драго Драганов, който в края на концерта ще тегли томбола с щедри награди, подсигурени от спонсорите – уреди с нанотехнология за здраве, някои от които на стойност над 1500 лв., козметични уреди, уикенд и вечеря за двама, СПА процедури и други.

Лео Богдановски