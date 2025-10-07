С ветовният шампион с Аржентина Анхел Кореа попадна в изключително стресираща ситуация.

Докато се разхождаше с най-малката си дъщеричка Лия пред дома им в Монтерей, крилото изненадващо се натъкна на мечка. Шокиращият момент бе заснет от съпругата на играча Сабрина Ди Марцо, която публикува клип в социалните мрежи.

.

На видеото се вижда как Кореа тръгва да бяга, понесъл на ръце детето. След като вижда, че животното е дружелюбно и по-скоро любопитно, той спира и се обръща към съпругата си, усмихвайки се плахо. Малката Лия изглеждаше напълно невъзмутима. „Някой дойде да ни посети“, написа Ди Марцо под клипчето. Феновете веднага реагираха с коментари. „Добре дошъл в Монтерей, Анхел“, написа шеговито един. Друг обаче бе критичен: „Той постъпи точно обратното на това, което трябва да се прави при такива обстоятелства. Мечката тича по-бързо от хората“.

Всъщност срещите с мечки не са рядкост в този район. През декември миналата година друг аржентинец - Мартин Демикелис, с изненада откри една в двора си. По това време бившият играч на Байерн бе треньор на Монтерей. В крайна сметка животното успя да избяга, а по-късно бе заловено от охранители. Според докладите са регистрирани около 200 случая на поява на мечки в района на Нуево Леон, които идват да търсят храна по кофите за боклуци.

Анхел Кореа премина в мексиканския Тигрес след десет страхотни години в Атлетико (М). С „дюшекчиите“ той спечели Ла Лига, Лига Европа и Суперкупата на Европа. Игра и финал в Шампионската лига през сезон 2015-2016. Със съпругата си Сабрина са заедно от 17-годишни. Семейството се радва на три дъщери – Лола, Луз и Лия. Един от най-критичните моменти в живота на семейството бе през 2014 г., когато Анхел претърпя сърдечна операция в САЩ. С подкрепата на любимата си обаче крилото се възстанови и отново се завърна в професионалния футбол. Върхът в кариерата на Кореа бе през 2022 г., когато вдигна световната титла на първенството в Катар.