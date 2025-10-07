Н ационалите и селекционерът Александър Димитров зарадваха 10-годишния Калоян със специален подарък. Тази сутрин те се срещнаха с него в Национална футболна база в Бояна.

„По-рано днес футболистите на националния отбор и селекционерът Александър Димитров се срещнаха с 10-годишния Калоян, който е сред най-запалените фенове на #TEAMBULGARIA и не пропуска мач на отбора

Малкият запалянко, който ще пътува и до Валядолид за гостуването на Испания на 14 октомври, им пожела успех в предстоящите срещи, а те от своя страна го зарадваха със специален подарък - фланелка с автографи на играчите“, написаха от родната футболна централа.

