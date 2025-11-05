Л ивърпул съсече Реал Мадрид с 1:0 на „Анфийлд“ в мач от четвъртия кръг в основната фаза на Шампионска лига. Герой за "червените" бе Алексис Мак Алистър. Впечатление направи завръщането на Трент Александър-Арнолд у дома, но феновете на английския колос не го посрещнаха по най-добрия възможен начин и той получи освирквания както при появата си в игра, така и при всяко отиграване на топката.

С успеха Ливърпул събра девет точки в таблицата в Шампионска лига, а с толкова е и Реал Мадрид. В следващия кръг от Турнира на богатите отборът на Арне Слот е домакин на ПСВ Айндховен, докато момчетата на Чаби Алонсо гостуват в Гърция на Олимпиакос.

Вижте всички резултати от Шампионската лига:

Наполи - Айнтрахт Франкфурт 0:0

Славия Прага - Арсенал 0:3

Атлетико Мадрид - Юнион Сен Жилоаз 3:1

Бодьо/Глимт - Монако 0:1

Ливърпул - Реал Мадрид 1:0

Олимпиакос - ПСВ Айндховен 1:1

ПСЖ - Байерн 1:2

Тотнъм - Копенхаген 4:0

Ювентус - Спортинг Лисабон 1:1

