В неделя ПСЖ ще бъде опрян до стената срещу Лион. И не само тогава, а поне до Коледа. След ролажението от Байерн в Шампионската лига през седмицата се оказа, че треньорът Луис Енрике е загубил една трета от титулярите задълго. Става въпрос за 4 човека, които завършиха в Топ 15 в последното издание на „Златната топка“, в това число и носителят на трофея.

Във вторник вечер Нуно Мендеш бе прегазен от булдозера Дайо Упамекано и ще отсъства минимум до края на ноември заради травма на коляното. Преди това Ашраф Хакими напусна терена със сълзи на очи след зловещ шпагат на Луис Диас, който бе изгонен с директен червен картон без дори да се глеза ВАР. За него прогнозата е далеч по-лоша. Мароканецът може да се завърне евентуално в началото на следващата година, ако всичко с възстановяването му върви добре. Ако не, може и да се стигне до операция. Дезире Дуе също е аут до Нова година, след като пострада срещу Лориан по време на междинния миналата седмица. А за Усман Дембеле сезонът все още не е започнал. На теорията носителят на „Златната топка“ трябва да е готов до края на месеца, но с оглед на динамиката в медицинския му картон, нищо при него не е сигурно.

Луис Енрике ще трябва да кърпи положението в движението, уповавайки се на умението си да прави вътрешни рокади. Още през лятото шефовете го предупредиха да не чака нови футболисти от януарския пазар и сега промени не се предвиждат. Най-големият проблем за испанеца се очертават двата бека. Те са сред най-добрите в света на позицията си и са от ключово значение за играта на ПСЖ. Отляво Хакими практически няма заместник. На негово място най-вероятноа ще играе Люка Ернандес, който по принцип бе привлечен като десен централен защитник. Алтернативите са Вилиан Пачо и Лукас Бералдо.

Цялата разработка вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

