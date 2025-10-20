К илиан Мбапе се разписа за десети път в девет мача от испанското футболно първенство и Реал Мадрид спечели с 1:0 срещу деветима от Хетафе в последен двубой от неделната програма на ЛаЛига. Така столичани оглавиха класирането с две точки пред отбора на Барселона, който надви Жирона с 2:1 в събота.

Реал Мадрид се затрудни много с дефанзивния стил на Хетафе, но бе улеснен от червен картон на Алан Нион 13 минути преди края на редовното време. Мбапе вкара само три минути по-късно, когато получи подаване от турския национал Арда Гюлер и бе точен за успеха. Алексис Санкрис получи втори червен картон за домакините малко преди края на мача и Реал Мадрид спечели с 1:0, за да оглави класирането в ЛаЛига.

Старши треньорът на "белите" Шаби Алонсо продължи ротацията на състава и в този мач, оставяйки Винисиус Жуниор и Арда Гюлер на пейката, докато Джуд Белингам и Родриго получиха стартови позиции. Това бе и поредният двубой от испанското първенство, в който футболистите на двата отбора останаха на място в първите 15 секунди в знак на протест, организиран от Съюза на професионалните футболист срещу решението на ЛаЛига да премести мач между Барселона и Виляреал в Маями през декември.

