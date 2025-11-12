Г ьозтепе на Станимир Стоилов изпревари Реал Мадрид в любопитна класация. Отборът на Станимир Стоилов е на четвърто място в класация на CIES, която е базирана най-физически изтощителните стилове на игра според дистанцията на спринтове на футболист.

Тя е изградена от данни на висшите лиги на първенствата на Испания, Италия, Турция и Португалия. В класацията влизат бягания с продължителност >0.7 секунди при скорост >25 км/ч. Лидер е Галатасарай (218.6 м). След "Джим Бом" се нареждат Порто (209.3 м), Аталанта (208.3 м), а четвърти е Гьозтепе (204.9 м).

Петата позиция заема Райо Валекано (201.1 м), а едва шести е Реал Мадрид (200.4 м). Този стил на игра, който налага Станимир Стоилов, дава сериозни резултати в Суперлигата. Отборът му е един от най-трудните за побеждаване, а редица местни анализатори отбелязват, че всички отбори знаят как играе Гьозтепе, но не могат да им противодействат.

"Гьоз Гьоз" заема пето място във временното класиране с 22 точки. Тимът, заедно с Галатасарай, е с най-добрата защита в първенството с едва шест допуснати гола в 12 кръга. "Жълто-червените" са запазили суха мрежа в 8 двубоя през кампанията.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX