Едва декември е, а Реал Мадрид вече е преживял всяко възможно настроение, през което всеки един отбор може да премине. Проектът на Шаби Алонсо е главозамайваща въртележка от емоции.

Еуфория

С инерцията на световното клубно първенство, въпреки тежката загуба срещу ПСЖ на полуфиналите, Реал започна кампанията си в Ла Лига подобаващо. Макар и да не блестеше, отборът демонстрира признаци на солидност и сплотеност, които му позволиха да контролира мачовете си. 7 победи в първите си 7 мача (6 в Ла Лига и 1 срещу Марсилия в Шампионската лига) дадоха сериозна заявка за силен сезон. Не липсваха елементи за подобрение в играта, но Шаби Алонсо положи солидна основа, на която на надгради наложи идеите си.

Спадът

Първата засечка бе в дербито на Мадрид, когато „белите“ бяха отнесени от градския си съперник с 2:5 на „Метрополитано“. Реал извади на показ минали слабости, а представянето му бе далеч от минимално необходимите стандарти. След мача започнаха да се появяват първите съмнения относно ролята на треньора.

Дъното

След поражението от Атлетико Реал си върна първоначалната си инерция с победи над Кайрат и Ювентус в Шампионската лига и над Виляреал, Хетафе, Валенсия и Барселона и в Ла Лига. След успеха в Ел Класико те дръпнаха с 5 точки аванс на върха в класирането, но всичко се сгромоляса заради егото на футболистите. Напрежението, което тлееше от дни заради загрявката на Феде Валверде в Алмати и смяната на Винисиус срещу Барса ясно показа на всички, че нещо не е наред в съблекалнята. Авторитетът на Шаби Алонсо беше поставен под въпрос, а клубът се опитваше да тушира напрежението, вместо да защити авторитета на треньора.

