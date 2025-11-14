Т урската федерация продължава да действа строго и с бързи темпове по скандала с нелегални зaлози в местния футбол. Професионалният дисциплинарен съвет обяви наказанията на 102-а от 1024 футболисти. Това включва 25 играчи от Суперлигата и още 77 от Първа лига. Санкциите са от 45 дни до една година. Турският национал от Галатасарай Ерен Елмалъ е наказан за 45 дни, докато неговият съотборник Метехан Балтаджъ за цели 9 месеца.

Абдулсамет Бурак (Кайзериспор) и Аласан Ндао (Коняспор), който е единственият чуждестранен футболист, уличен в нелегални зaлози, са санкционирани за една година. Девет месеца е наказанието на Юсуф Йоздемир от Аланияспор. Неговите съотборници Изет Челик, Енес Кескин и Бедирхан Йозюрт няма да играят футбол в следващите три месеца. Същото важи за Фуркан Орак (Ризеспор), Керем Сиркеджи (Фатих Карагюмрюк), Боран Башкан (Трабзонспор) и Беркан Аслан (Кайзериспор). Останалите играчи от Суперлигата са с наказания от по 45 дни.

Повече от 1000 футболисти са били отнесени към Професионалния дисциплинарен съвет на федерацията в рамките на текущото разследване. Турската федерация спря за две седмици Втора и Трета лига, докато Суперлигата и Първа лига ще продължат да се провеждат по план.

