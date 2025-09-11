П СЖ се завърна към тренировки в сряда след първата международна пауза за сезона, но го направи без треньора си Луис Енрике, който счупи ключица след падане от колелото си миналия петък. Испанецът претърпя успешна операция в родината и е сериозно под въпрос, почти изключен, за мача ПСЖ - Ланс в неделя, четвъртия кръг от френското първенство.

Парижкият клуб мълчеше относно здравословното състояние на испанския треньор. В петък вечер те издадоха изявление, потвърждаващо контузията на Лучо и уверяващо, че скоро ще предоставят допълнителна информация. Падането, което се случи в Испания, му попречи да ръководи ПСЖ, когато се завърна на работа в сряда. Неговият асистент, Рафел Пол организира тренировката.

38-годишният Пол, един от най-близките асистенти на Луис Енрике, ще изпълнява функциите на временен мениджър, докато бившият треньор на испанския национален отбор не се възстанови напълно от счупената си ключица. Пресконференция е насрочена за събота по обяд преди мача на ПСЖ срещу Ланс и всичко сочи, че Пол ще бъде този, който ще застане пред медиите .