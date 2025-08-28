И талианският град Пиза чакаше завръщането в елитния футбол толкова дълго, че през това време дори се промени наклонът на прочутата Наклонена кула.

В резултат на възстановителни дейности, които започнаха още от 90-те години, с днешна дата въпросната емблематичната за града постройка вече е по-изправена. По-изправени бяха и футболистите от местния клуб, воден от легендарния нападател от недалечното минало Филипо Индзаги. Пиза спечели промоция в Серия А и се върна на най-високото ниво на италианския футбол след 34-годишно отсъствие. Само за по-малко от 12 месеца на поста Индзаги възроди клуба, който допреди неговото идване креташе в долната половина на класирането в Серия Б. Но въпреки успехите те не успяха да го убедят да остане.

През юни 51-годишният наставник напусна, за да поеме ново предизвикателство и да застане начело на втородивизионния Палермо, който е част от орбитата на Сити Футбол Груп. Дори и без него обаче амбициите на Пиза, подплатени от милиардера Александър Кнастер, са да се утвърди в Серия А.

Спомени

За по-възрастните фенове завръщането в елита събужда спомените за последния поход в Серия А. За последно те бяха част от италианския елит през 1990 г., когато в отбора личаха имената на доста легендарни футболисти. Тогава в отбора, но като футболист се изявяваше сегашният треньор на Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне. Той беше тук в компанията на съотборника си Хосе Чамот, който впоследствие игра за Лацио, Атлетико и Милан. Успехът тогава дойде и благодарение на харизматичния клубен президент Ромео Анконетани. Под негово ръководство Пиза се изкачи от Серия С до Серия А и достигна полуфинал на турнира за купата на страната през 1987 г., където бяха спрени от водения от Диего Марадона Наполи.

Анконетани беше много суеверен и преди всеки домакински мач изпълняваше своите странни ритуали. „Пръскаше буквално килограми морска сол около терена срещу уроки“, казва пред Би Би Си местният спортен журналист Андреа Мартино. „Много често той гледаше мачовете с кръстосани пръсти и на двете ръце. Караше играчите също да повтарят този жест, защото вярваше, че това е на късмет и ги води към победа.“

Вероятно той наистина вярваше, че тези суеверия ги водеха нагоре, и в един момент дори оглавиха класирането в Серия А, но след серия от слаби резултати те отново изпаднаха. Финансовото измерение на изпадането беше катастрофално и само три години по-късно те отново бяха в Серия С и бяха принудени да обявят фалит. Десетилетия в застой и нова порция финансови проблеми доведоха до изхвърлянето на отбора от професионалния футбол през 2009 г. Това бе дъното за тях и от тази най-ниска точка започна техният възход, който завърши в промоция в Серия А.

Обрат

Обратът стана факт, след като клубът бе купен от семейство Корадо през 2018 г. Година по-късно те се върнаха в Серия Б, а след това милиардерът от руско-американски произход Александър Кнастер придоби мажоритарния пакет акции с амбицията да върне отбора в елита. Феновете на Пиза трябваше търпеливо да изчакат реализацията на неговите планове, а катализаторът за пробива бе назначаването на Индзаги през 2024 г. Като футболист той беше легендарен нападател, а като треньор Индзаги успя да наложи атакуващ стил на игра в отбора. Миналия сезон Пиза имаха второто най-резултатно нападение в Серия Б с отбелязани 64 гола в 38 мача.

„Още с пристигането си миналото лято Индзаги внесе глътка свеж въздух в сравнение с треньорите, които бяха водили Пиза преди него“, казва Мартино. „Той постигна своята цел. Върна гордостта на феновете и изгради боеспособен отбор, който е в състояние да се опълчи на всеки съперник. Въпреки това обаче след края на сезона той реши да приеме ново предизвикателство и за трети път да пробва да спечели Серия Б начело на Палермо. Вече има репутация на магьосник в това ниво, но за Серия А тепърва трябва да се доказва”.

Чакане

След толкова години извън елитния футбол Пиза се надява този път да се закрепи в Серия А за по-дълго. Те привлякоха много нови играчи, включително бившето крило на Челси, 37-годишния Хуан Куадрадо, който има на сметката си шест титли от Серия А. След напускането на Индзаги за старши треньор бе назначен италианският нападател от близкото минало Алберто Джиралдино, който преди две години спечели промоция в Серия А с отбора на Дженоа. „Първата стъпка е на всяка цена да не изпаднат от Серия А този сезон. Ще се опитат да постигнат тази цел с ядро от футболисти, които играха в отбора миналата година, плюс няколко качествени нови попълнения“, казва Мартино.

Работата за оцеляване в Серия А започна преди много години и през това време Пиза подобри както клубната инфраструктура, така и политиката по селекция и привличане на нови футболисти. „Още от първия ден от престоя ни в клуба имахме план за развитие, който се изпълнява и до днес“, коментира президентът на клуба Джузепе Корадо пред Calcio e Finanza. „Този план включва резултати, постигнати не само на терена, но и извън него.“

Дългият период без елитен футбол за Пиза приключи с гостуването на Аталанта (1:1 – б.р.). В събота отборът ще приеме Рома под сянката на Наклонената кула с надеждата дълги години да остане част от най-добрите на Апенините.

Гари Роуз, ВВС