П СЖ стигна до равенство 3:3 у дома срещу Страсбург в сблъсъка на лидерите в Лига 1. Шампионите се спасиха от загуба, след като изоставаха с 1:3 на своя стадион в мача от осмия кръг.

Домакините поведоха още в 6-ата минута, когато Брадли Баркола се разписа след подаване на Дезире Дуе. Страсбург изравни в 26-ата минута. По-големият брат на Дуе – Гела Дуе, центрира към Хоакин Паникели, който беше точен. Диего Морейра вкара втори гол точно преди почивката.

В началото на второто полувреме Морейра изведе Паникели, който отбеляза третия гол за Страсбург. ПСЖ намали от дузпа, изпълнена от Гонсало Рамош. В 79-ата минута Сани Маюлу изравни резултата. До края ПСЖ натискаше, а Хвича Кварацхелия пропиля добра възможност.

ПСЖ е начело в класирането със 17 точки, Страсбург е на второ място с 16.