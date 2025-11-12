И спанският вицешампион Реал Мадрид преминава през един от най-трудните си периоди от началото на сезона. След загубата с 0:1 от Ливърпул в Шампионската лига и равенството 0:0 с Райо Валекано в Ла Лига, тимът на Шаби Алонсо изглежда изтощен и психически, и физически. „Лос бланкос“ посрещат международната пауза без десет от основните футболисти , които се присъединиха към националните си отбори. Това прави предстоящите дни във „Валдебебас“ изключително сложни за треньорския щаб.

Испанският вестник Diario AS разкрива, че напрежението между Шаби Алонсо и част от футболистите му е достигнало тревожни нива. Според изданието, в случай на вътрешен конфликт, ръководството ще застане твърдо зад треньора, а първите потърпевши ще бъдат самите играчи. Поведението на отбора в последните срещи разочарова феновете, които трудно приемат апатията и липсата на енергия на терена. Въпреки че Реал Мадрид продължава да води в първенството и е сред най-добрите осем в Европа, атмосферата вътре в отбора е напрегната.

Източници твърдят, че разривът между Алонсо и част от състава е реален и се дължи на няколко фактора, сред които неразбирателства при тактическите указания, спорни решения относно титулярите, както и различия в начина, по който треньорът третира случаите на Федерико Валверде и Винисиус Жуниор. Освен това, прекомерният брой видеоразбори и строгият контрол върху тренировъчния процес предизвикват раздразнение сред някои играчи.

Сред по-обсъжданите теми е и ситуацията с Трент Александър-Арнолд. Въпреки отсъствието на Даниел Карвахал, английският защитник все още не получава доверието на Алонсо за титулярно място. Според близки до клуба, Реал Мадрид е изненадан от внимателния подход на треньора към Трент, който ще използва паузата, за да се върне към оптимална форма.

Най-сериозното напрежение обаче идва от конфликта между Шаби Алонсо и Винисиус Жуниор. Отношенията между двамата се влошиха рязко след дербито с Барселона (2:1), когато бразилецът загуби самообладание. Въпреки официалното му извинение към феновете и съотборниците, липсата на извинение към треньора ясно показа дълбочината на разрива.

