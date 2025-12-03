Р еал Мадрид записа категоричен успех с 3:0 при гостуването си на Атлетик Билбао в изтеглен двубой от 19-ия кръг на Ла Лига. Победата на стадион Сан Мамес прекъсна серията от три поредни равенства за шампионите в първенството. Килиан Мбапе изигра ключова роля за успеха, като се разписа на два пъти и подаде за попадението на Едуардо Камавинга. С този успех Реал събра 36 точки и се доближи само на една от лидера Барселона, докато баските останаха на осма позиция с 20 пункта.

Гостите започнаха агресивно и откриха резултата още в 7-ата минута. Трент Александър-Арнолд пусна дълъг диагонален пас към Мбапе, който напредна и с премерен удар в левия ъгъл преодоля Унай Симон. Домакините отговориха с опасни положения чрез Горка Гурусета и Алекс Беренгер, но Тибо Куртоа показа класа и запази мрежата си суха.

Винисиус Жуниор пропусна да удвои в 33-ата минута, когато нацели гредата на празна врата, след като бе финтира вратаря. Малко преди почивката обаче логичното се случи. Александър-Арнолд центрира, Мбапе свали топката с глава към Камавинга, който отблизо не сгреши за 2:0.

В началото на втората част Куртоа отново трябваше да се намесва решително, избивайки в корнер опасен удар на Микел Яурегисар под гредата. Всичко в срещата приключи в 59-ата минута, когато Мбапе оформи класическото 3:0 с мощен шут от дистанция след асистенция на Алваро Карерас. Радостта на Реал бе помрачена от контузията на Трент Александър-Арнолд, който напусна принудително терена малко преди третото попадение. В края на мача Антонио Рюдигер също изпита физически дискомфорт, но успя да доиграе срещата.

