С първото си докосване на топката току-що влезлият мадагаскарски дебютант Никола Фонтен вкара с яка тупалка с левачката от нищожен ъгъл в 77-ата минута за успеха на Септември с 1:0 над гостуващия на своя стадион в „Надежда” Локо София в първото столично дерби от 7-ия кръг на Първа лига.

Петнайсетина минути по-рано „железничарите” останаха с човек по-малко, след като Христо Митев получи директен червен картон заради брутален фаул.

Така с втория си успех от началото на кампанията Септември се отлети от последното място, където прати жалкоподобниците от ЦСКА, които още не са виждали 3 точки нацяло, тъй като не са спечелили нито един от досегашните си 5 мача. Тази събота „армейците” гостуват на Славия в „Овча купел” и им трябва задължителна победа, за да не си останат 16-и в класирането.

По ирония на съдбата начело на Септември пък е изкаралият 2 периода като старши на ЦСКА Стамен Белчев.

Резултатът 1:0 пък бе третият за деня в Първа лига, като и предните два мача завършиха също с домакински единица.