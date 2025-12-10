Р еал Мадрид допусна обрат и загуба от Манчестър Сити в мач от Шампионската лига. Така това може да се окаже и последен мач на Чаби Алонсо като старши треньор на "кралете" заради поредицата от негативни резултати.

Домакинихе поведоха чрез Родриго в 28-ата минута. В 36-ата Сити изравни. Нико О`Райли скочи високо след ъгров удар и прониза Тибо Куртоа. В заключителните минути на полувремето Андонио Рюдигер събори Ерлинг Холанд в наказателното поле и след ВАР намеса бе отсъдена дузпа, която Холанд реализира. Звездата на Реал Килиан Мбапе не взе участие в мача заради фрактура на пръста на ръката и не е рискуван да се появи на терена. В 16-ата минута Винисиус центрира опасно в наказателното поле, но защитник на Сити изби в ъглов удар. Домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Матеуш Нунеш, но такава нямаше.

Реал Мадрид поведе в 28-ата минута Родриго получи топката от Джуд Белингам. "Белия балет" организира страхотна контраатака, след като Федерико Валверде се пребори за топката, напредна то левия фланг, топката премина през няколко футболисти и стигна до Родриго отляво, който по диагонала мушна топката в мрежата на Донарума. Това бе и първи гол на Родриго след 32 "сухи" мача с бялата фланелка.

Манчестър Сити отговори в 36-ата минута, когато Нико О`Райли изравни. След центриране от ъглов удар О`Райли скочи високо и прониза Тибо Куртоа. В 41-ата минута ситуация в наказателното поле на Реал Мадрид бе разглеждана за потенциална дузпа. Антонио Рюдигер събори Ерлинг Холанд, а след ВАР намеса Клеман Тюрпен трябваше сам да види ситуацията в наказателното поле на "белия балет". Последва 11-метров наказатален удар на английския тим. Ерлинг Холанд изпълни дузпата и отбеляза за 1:2.

В първата минута на продължението Ерлинг Холанд можеше да вкара и трети гол в мрежата на Реал. Гостите направиха страхотна контраатака, О`Райли пусна към Холанд, който стреля мощно, но Куртоа спаси по перфектен начин. Последва развитие на атаката и Раян Шерки стреля, но стражът на домакините отново бе на мястото си.

Другите резултати от Шампионската лига:

Виляреал - Копенхаген 2:3

Карабах - Аякс 2:4

Атлетик Билбао - ПСЖ 0:0

Леверкузен - Нюкасъл 2:2

Бенфика - Наполи 2:0

Борусия Дортмунд - Бодьо/Глимт 2:2

Брюж - Арсенал 0:3

Ювентус - Пафос 2:0

