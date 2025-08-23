Виктор Гьокереш е централният нападател, когото феновете на Арсенал чакат от години

А рсенал разкова с 5:0 гостуващия Лийдс Юнайтед в късния съботен мач от програмата на втория кръг на Висшата лига.

Отпуши се шведската голова машина Виктор Гьокереш, когото някои спецове набързо отписаха за Висшата лига след ялов дебют при 1:0 над Ман Юнайтед.

Освен с двата гола на купения от Спортинг Лисабон голаджия, мачът ще се запомни и с дебюта на дебюта на 15-годишния полузащитник Макс Дауман.

За Лийдс титуляр беше българският национал Илия Груев, който заедно с колегите си ще трябва бързо да забрави кошмара от „Емирейтс“.

Юнайтед удържа суха мрежа до 34-ата мин., когато центриране от корнер на Деклан Райс бе засечено неспасяемо с глава от десния бек Тимбер за 1:0.

В добавеното време преди почивката голмайсторът стана подавач – асистира за Букайо Сака, който с мощна тупалка по диагонала удвои резултата.

В началото на второто полувреме Виктор Гьокереш се отпуши с първото си попадение във Висшата лига с десния крак след пас на Рикардо Калафиори (48-а мин.).

Тимбер увенча големия си мач с втори гол в 56-ата мин. за 4:0 - с деснячката след втора поредна асистенция на Калафиори, а в петата минута от добавеното време на мача Гьокереш забоде 5:0 от дузпа.

Арсенал излезе в състав Рая, Тимбер, Салиба, Габриел Магаляеш, Калафиори, Субименди, Йодегор, Райс, Сака, Гьокереш, Мадуеке, като принудително заради контузии бяха сменени Йодегор в 38-ата мин. от Нванери, после и Сака от Тросар в 56-ата мин.

Мениджърът Артета направи и тройна тактическа смяна в 64-ата мин. с пускането на терена на 15-годишния Макс Дауман на мястото на Мадуеке, на Майлс Люис-Скели, заменил Калафиори, и на испанеца Кристиан Москера вместо Тимбер.

С влизането в игра на Дауман младокът от школата на „артилеристите“ стана вторият най-млад футболист, дебютирал при батковците от Висшата лига – на 15 години и 235 дни. Първото място в класацията на „бебетата“ в Премиершип се държи от съотборника му Нванери, който е вече на 18 г.

В добавеното време Дауман спечели дузпата, която Гьокереш превърна в гол за крайното 5:0.

С победата над Лийдс Арсенал събра 6 точки и води в класирането със същия актив, какъвто има и градският съперник Тотнъм. Лийдс има 3 точки.

Англия, Висша лига, втори кръг, събота:



Манчестър Сити - Тотнъм 0:2

Бърнли - Съндърланд 2:0

Брентфорд - Астън Вила 1:0

Борнмът - Улвърхемптън 1:0

Арсенал - Лийдс 5:0;

в неделя:

Кристъл Палас - Нотинтам

Евертън - Брайтън

Фулъм - Манчестър Юнайтед

в понеделник:

Нюкасъл - Ливърпул

от петък:

Уест Хем - Челси 1:5

В класирането водят Арсенал и Тотнъм с по 6 точки, пред Челси с 4.

Източник: БТА