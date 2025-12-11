Ш аби Алонсо няма да бъде уволнен от Реал Мадрид след загубата с 1:2 от Манчестър Сити, защото отборът му е играл добре. Треньорът получава още един шанс - срещу Алавес този уикенд. Новината бе съобщена почти едновременно от няколко журналисти, отговарящи за клуба. Гостуването на Алавес от Ла Лига е на 14 декември.

Предварителните информациите гласяха, че при негативен резултат в двубоя 44-годишният специалист ще бъде уволнен. Причината за това е слабата серия на „белия балет“, който има само две победи в последните си осем срещи. Реал Мадрид е на второ място в Ла Лига, на четири точки зад лидера Барселона.