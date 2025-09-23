Б ългарската федерация по борба (БФБ) благодари на всички свои състезатели и треньори за представянето на световното първенство в Загреб. Нашите взеха сребърен медал в категория до 68 килограма, където до финал достигна Юлияна Янева, както и два бронзови.

Ето и официалното съобщение на БФБ:

"Ръководството на Българската федерация по борба изказва благодарности към всички треньори, състезатели и длъжностни лица, които положиха усилия за подготовката и достойното представяне на българските борци (не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики) на световното първенство в Загреб.

Въпреки краткия период на работа на новото ръководство, изцяло с български треньори и подготовка, проведена основно в Република България, постигнахме значими успехи - един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия. Това е ясен знак, че когато влагаме труд и вяра в нашите кадри, всеотдайност и професионализъм, резултатите идват.

Специални благодарности отправяме към Юлияна Янева, която със своята борбеност доказа, че българската борба има бъдеще. Не бива да забравяме и Биляна Дудова, която въпреки липсата на късмет на малкия финал, демонстрира класа и характер.

В битката за медал Ахмед Магамаев показа, че и натурализирани състезатели могат да обичат и защитават българския флаг - неговата борба с олимпийски шампион беше равностойна, макар резултатът да бе повлиян от странични фактори.

Относно ограбването по пътя към медала на Даниел Александров (б.р. – той е и депутат от ГЕРБ и отпадна след 2 загуби), адресатът на вендетата е "меценатът" от село Микре, Ловешка област (б.р. – очевадно се визира Гриша Ганчев) - ситуация, която за съжаление напомня, че борбата ни не е само на тепиха.

Колкото и да продължава смешният плач на "нашите приятели", които трудно приемат възхода на българската борба, бъдещето е ясно - призьорите на почетната стълбичка ще носят български имена и ще бъдат водени от български треньори.

Българската федерация по борба ще продължи да работи с пълна отдаденост за развитието на нашия спорт в България, за изграждането на наши шампиони, подготвени от български треньори, и за достойното представяне на България на международната сцена".