Р усия удря полша. Москва планира атака срещу Варшава, като целта ѝ е с „премерен ход да предизвика хаос в цяла Европа и в НАТО".

Предупредителният сигнал, изпратен миналата седмица по време на лондонския оръжеен панаир DSEI от източноевропейски партньор, предизвика интензивни разговори между Обединеното кралство и САЩ, заради опасения от тайна атака, целяща да раздели НАТО .

Русия е предупредена

Радослав Шикорски, полският министър на външните работи, заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Русия не трябва да „хленчи“, ако нейни самолети бъдат свалени за нарушаване на въздушното пространство на НАТО.

Poland comes to the UN and lies about the cause of the damage to a house.



And now Sikorski is threatening Russia:



If another Russian missile or aircraft enters our airspace and gets shot down, don’t come here to whine about it.



What are you going to do about it? Call up… pic.twitter.com/5xGe21NRi7 — Olga Bazova (@OlgaBazova) September 23, 2025

Телевизионната телевизия TVP излъчи, че в понеделник в остро формулираното си обръщение Сикорски е обвинил Русия в „безумен национализъм“ и „жажда за господство“, което беше представено на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, свикано три дни след като Естония обяви, че руски изтребители са нарушили въздушното ѝ пространство .

Инцидентът последва масирано нахлуване на около двадесет руски дрона в полското въздушно пространство на 9 и 10 септември и други скорошни събития, като например прехващането на руски шпионски самолет над Балтийско море , което Западът разглежда като изпитание за готовността и решителността на НАТО .

🇵🇱 "We know that you disregard international law and cannot live in peace with your neighbors. Your extreme nationalism is a thirst for domination that will not end until you accept that the era of empires is over and yours will not return," — Sikorski told the Russian… pic.twitter.com/Yn7FnBAAya — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 22, 2025

Полският премиер Доналд Туск заяви по-рано в понеделник, че неговата страна членка на НАТО няма да се поколебае да сваля обекти, които нарушават въздушното ѝ пространство и представляват заплаха .

"We will take the decision to shoot down flying objects when they violate our territory and fly over Poland - there is absolutely no discussion about that" - @donaldtusk, Prime Minister of Poland



I hope other NATO countries adopt this policy too. Pretty sure Türkiye will agree. pic.twitter.com/3lIiOlVcvi — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) September 22, 2025

Това развитие идва в момент, когато Русия продължава да прилага нови форми на натиск върху НАТО, тествайки неговите граници и оценявайки решителността на алианса. Наскоро три изтребителя МиГ-31, въоръжени с хиперзвукови ракети, нарушиха естонското въздушно пространство.

Естонският премиер Кристен Михал нарече нарушението на сигурността „безпрецедентно нагло“, докато Доналд Тръмп предупреди, че инцидентът може да причини големи проблеми.

Британският външен министър Ивет Купър заяви, че „Обединеното кралство е до нашите естонски съюзници след поредното безразсъдно руско нахлуване във въздушното пространство на НАТО“.

"Трябва да продължим да увеличаваме натиска върху Путин, включително чрез прилагането на нови санкции, обявени от Великобритания и ЕС" - каза тя.

Атака срещу Полша?

Докато северните граници на НАТО вече са изправени пред повтарящи се предизвикателства, руски генерал предупреждава, че Полша може да бъде изложена на много по-агресивен ход.

Източници от разузнаването твърдят, че информацията е дошла от руски офицер с една голяма звезда, за когото се смята, че е генерал-майор, който след това е избягал от Русия .

Той твърди, че Кремъл планира неядрена атака на полска територия - пресметнат, но ограничен ход, предназначен да изпробва реакцията на НАТО и да предизвика политически хаос в цяла Европа.

Тази информация беше предадена на американците и в момента се оценява от висши трансатлантически служители.

Британски източник отбеляза, че всеки ответен удар от страна на НАТО вероятно ще остане в рамките на конвенционален конфликт, подобно на възпирането от времето на Студената война.

Серия от инциденти

Миналата седмица Русия изпрати 19 дрона в полското въздушно пространство - това, което британски власти определиха като най-сериозното нарушение на територията на НАТО досега.

В нощта на 9 срещу 10 септември Румъния вдигна изтребители F-16 поради масираната атака на Русия срещу Украйна, когато руски дронове - според украински източници цели 14 на брой - навлязоха във въздушното пространство на Полша.

Полските въоръжени сили също вдигнаха изтребители и започнаха операция за неутрализиране на летящите обекти. По искане на Полша НАТО активира член 4 от Северноатлантическия договор, за да започне консултации между държавите-членки на Алианса относно нарушаването на полското въздушно пространство от дронове.

В отговор Великобритания обяви, че самолетите Typhoon ще започнат операции по противовъздушна отбрана над Полша като част от мисията на НАТО „Източна гвардия“.

Правителствени източници посочват, че предупреждението на руския генерал допълнително е увеличило неотложността на подготовката за НАТО преди предстоящата зима и е довело до признаци на напрежение в европейското политическо единство.

*Източник: Kurir