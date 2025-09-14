Б ългарските военни са взели всички мерки, след като дрон наруши румънското въздушно пространство. 

Така премиерът Росен Желязков коментира провокацията с руски дрон в изстрелян към Румъния в събота, информира БНР.

"Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство особено в североизточната част на страната, като това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме сигурността на гражданското въздухоплаване. И аз си мисля, че и Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможност за инциденти през Черно море, където въздушният трафик е да изключително интензивен".

Припомняме, че в събота се наложи румънското министерството на отбраната да вдигне два Ф-16 са вдигнати във въздуха, след като дрон наруши въздушното пространство на страната по време на руска атака срещу украинска инфраструктура близо до границата.

