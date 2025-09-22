К рилото на Барселона Ламин Ямал спечели наградата Kopa, която се връчва за най-добър играч до 21 години. Другите номинирани бяха Естевао от Челси, Кенан Йълдъз от Ювентус, Дезире Дуе от Пари Сен Жермен и Жоао Невеш от Пари Сен Жермен.
Това е втора поредна награда за Ямал от Kopa, като той изпрати силен сезон в Барселона и бе в основата на това каталунците да спечелят титлата в Ла Лига и да достигнат полуфиналната фаза на Шампионската лига.
Here is the 2025 Kopa Trophy full ranking!— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
1️⃣ Yamal Lamine
2️⃣ Désiré Doué
3️⃣ Joao Neves
4️⃣ Estevao
5️⃣ Kenan Yildiz
6️⃣ Dean Huijsen
7️⃣ Pau Cubarsi
8️⃣ Rodrigo Mora
9️⃣ Ayyoub Bouaddi
9️⃣ Myles Lewis-Skelly#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/pYRe4DltsF
По-късно на церемонията бе обянето, че Луис Енрике е треньор 1. “Искам да благодаря на толкова много хора в този специален момент. Благодаря на всички, които работят в ПСЖ. Благодаря на играчите, които постигнаха невероятни успехи, на президента, който винаги се грижи за нас, на Луис Кампос, с когото изградихме специална връзка”, заяви Луис Енрике.
Luis Enrique from @PSG_inside is the men's Johan Cruyff Trophy winner!#ballondor pic.twitter.com/tg2oPrIzMQ— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
