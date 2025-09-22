К рилото на Барселона Ламин Ямал спечели наградата Kopa, която се връчва за най-добър играч до 21 години. Другите номинирани бяха Естевао от Челси, Кенан Йълдъз от Ювентус, Дезире Дуе от Пари Сен Жермен и Жоао Невеш от Пари Сен Жермен. 

Това е втора поредна награда за Ямал от Kopa, като той изпрати силен сезон в Барселона и бе в основата на това каталунците да спечелят титлата в Ла Лига и да достигнат полуфиналната фаза на Шампионската лига.

По-късно на церемонията бе обянето, че Луис Енрике е треньор 1. “Искам да благодаря на толкова много хора в този специален момент. Благодаря на всички, които работят в ПСЖ. Благодаря на играчите, които постигнаха невероятни успехи, на президента, който винаги се грижи за нас, на Луис Кампос, с когото изградихме специална връзка”, заяви Луис Енрике.

