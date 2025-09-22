Н осителят на „Златната топка“ за 1994 година - Христо Стоичков, проведе разговор с треньора на Барселона в Париж преди галата за тазгодишното връчване на наградата. Това се видя в кратко видео, публикувано в социалните мрежи на Барселона, но за фон вървеше музика и не стана ясно какво са си казали Камата и наставника на каталунците.

A quick Hansi Flick and Hristo Stoichkov meet-up before the gala 💙❤️ pic.twitter.com/9sEJ6abXOZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

Барселона има четирима номинирани за „Златната топка“ - взривоопасното атакуващо трио Ламин Ямал, Рафиня и Роберт Левандовски, както и магьосника в средата на терена Педри. Именно с халфа бе свързана едно от новините на вечерта. Считаният за най-добър на своя пост се оказа, че не е в Топ 10 на класацията.

