К лод Макелеле е широко известен със забележителните си успехи като футболист.

Сега някогашната звезда на Реал (М) и Челси ще се пробва в ново амплоа, което няма нищо общо с любимата игра. На 21 ноември в Тайланд непримиримият халф ще бъде част от журито, което ще избере новата Мис Вселена. 74-ото издание на конкурса ще се проведе в Тайланд.

Организаторите не скриха вълнението си, че толкова известен спортист като Макелеле се е ангажирал със състезанието.

„Неговата забележителна кариера като играч и треньор, както и продължаващото му влияние като глобален модел за подражание, въплъщават високи постижения и почтеност. Гордеем се, че неговото лидерство и визия са с нас в търсенето на следващата ни Мис Вселена в Тайланд“, гласи официалното съобщение.

Конкурсите „Мис Вселена“ са събитие, което по традиция се чака с голямо нетърпение. Миналогодишното издание бе в Мексико и в него участваха красавици от рекордните 125 държави. Тогава Шейнис Паласио от Никарагуа короняса Виктория Кяер Тейлвиг, която стана първата датчанка, спечелила престижното отличие.

Това е любопитна стъпка в живота на родения в Киншаса (ДР Конго) Макелеле. Звездата му на терена изгря в началото на 90-те години на миналия век в Нант. После кариерата му тръгна възходящо, като игра за Олимпик (Марсилия), а после и в Реал (М). С Кралския клуб халфът спечели много трофеи, сред които два пъти титлата в Испания и веднъж Шампионската лига. През 2003 г. премина в Челси, където бързо се превърна в любимец на феновете. Приключи кариерата си в ПСЖ през сезон 2010-2011 г. За националния отбор на Франция записа 71 срещи и бе част от състава, стигнал финал на световното първенството през 2006 г., загубен от Италия след изпълнение на дузпи. Като треньор Макелеле няма същите успехи. Бе начело на френския Бастия и белгийския Юпен, а миналата година в гръцкия Астерас Триполис.