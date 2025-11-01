Т рент Александър-Арнолд говори на отличен испански при представянето си в Реал през лятото, с което спечели феновете.

Англичанинът премина на „Бернабеу“ след 9 години в първия отбор на Ливърпул. Самият той реши да внесе светлина за уменията си тази седмица. Оказа се, че в продължение на 5 месеца, още от май, е залягал над уроците под наставлението на врялата и кипяла Сара Дуге. Брюнетката е популярна във футболните среди и клубовете често я използват, за да обучава играчите им, тъй като знае перфектно 7 езика.

„Не говорех испански преди. Исках да го науча, за да общувам по-добре със съотборниците си, треньора и феновете на Реал. Да се адаптирам по-бързо към културата и живота“, разказа Трент. „Той искаше да започне от нулата. Напредваше ден след ден. Горда съм, защото той демонстрира уважение“, обясни хубавата Сара.