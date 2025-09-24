27-годишната Арина сияе до Георгиос Франгулис, който се разведе заради нея.

Г ърция, сърцето ми е твое, написа Арина Сабаленка под поредната си секси серия снимки от морска ваканция. За втора поредна година световната №1 взе със себе си и своята майка Юлия, която иначе живее в Минск с 16-годишната сестра на звездата – Антонина.

Неотдавна четирикратната шампионка от Големия шлем разкри, че изцяло се грижи за семейството си, откакто баща й Сергей почина от скоротечен менингит през 2019 г. Обичам ги много, те са основната ми мотивация“, увери Сабаленка, която само от наградни фондове е изкарала над $42 млн.

Когато не участва по турнири, тя е базирана именно във Флорида, където притежава две къщи. Откакто миналата година завъртя любов с бразилския бизнесмен от гръцко потекло Георгиос Франгулис, Сабаленка прекарва всяка свободна минута в южната ни съседка.

Сега той отпразнува заедно на яхта с Юлия и Арина титлата на любимата си от US Open. На кадрите Арина е по-изкусителна от всякога, а майка й също демонстрира перфектно тяло.