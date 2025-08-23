Д ъщерята на Пол Скоулс се носи на крилете на любовта, похвали се самата тя в Инстаграм.

24-годишната Алиша публикува серия от снимки с новото си гадже Айо Одукоя. Снажният здравеняк е на 27 и е популярен сред телевизионните зрители, тъй като участва в 11-ото издание на „Островът на любовта“, където завърши четвърти. Преди да се впусне в риалитото, той припечелваше предимно като модел.

Алиша пък е състезател на национално ниво по нетбол, а успоредно с това върти фитнес център с известния ти татко Пол и брат си. Дъщерята на бившия халф на Манчестър Юнайтед и Англия сътвори голям скандал в новогодишната нощ на 2021-ва. Тогава тя вдигна луд купон и пощури съседите въпреки строгата карантина заради пандемията от коронавирус.