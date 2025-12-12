И спанската тенис звезда Фернандо Вердаско ще става баща за четвърти път през май. 42-годишният носител на 8 ATP титли и съпругата му Ана Бойер съобщиха щастливата новина навръх 8 г. от сватбата си.

Те изгряха на корицата на сп. „Ола“ заедно с тримата си наследници – 6-годишния Мигел, Матео, на 4 г., и Мартин, роден на 24 април 2024 г. Бившият №7 в света и жена му споделиха, че „бебе, което много са желали“, като Ана се надява на момиче и намекна, че това най-вероятно ще е последната й бременност.

Бойер (36) е полусестра на Енрике Иглесиас, който също очаква четвърто попълнение в семейството си с бившата тенисистка Анна Курникова. Майката на Ана и Енрике – Исабел Прейслер, няма търпение да стане баба на общо 10 внучета, тъй като има две и от дъщеря си Мария Исабел.