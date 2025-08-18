К ултовата улица "Таймс Скуеър" е евакуирана, целият район е почернял от полиция. полицията Започват разследване на сигнали за „подозрителен пакет“.
🚨Alert: Times Square was evacuated as NYPD bomb squad investigates suspicious package— The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) August 18, 2025
pic.twitter.com/YbwJSMNsQn
Нюйоркската полиция съветва да се избягва Таймс Скуеър поради разследването и да се очакват закъснения.
Засегнатата зона е между Уест 43-та улица и 7-мо авеню в Манхатън, според властите.
NYPD on the scene of suspicious package in Times Square. Drone being deployed, K-9 unit here too. pic.twitter.com/dsXEiudDTu— Jesse Rodriguez (@JesseRodriguez) August 18, 2025
Нюйоркската полиция заяви: „Поради активно полицейско разследване, избягвайте района на Уест 43-та улица и 7-мо авеню в Манхатън в рамките на @NYPDMTS. Очаквайте автомобили на спешна помощ и закъснения в околността.“
#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.— Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025
Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f