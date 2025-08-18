К ултовата улица "Таймс Скуеър" е евакуирана, целият район е почернял от полиция. полицията Започват разследване на сигнали за „подозрителен пакет“.

Нюйоркската полиция съветва да се избягва Таймс Скуеър поради разследването и да се очакват закъснения.

Засегнатата зона е между Уест 43-та улица и 7-мо авеню в Манхатън, според властите.

Нюйоркската полиция заяви: „Поради активно полицейско разследване, избягвайте района на Уест 43-та улица и 7-мо авеню в Манхатън в рамките на @NYPDMTS. Очаквайте автомобили на спешна помощ и закъснения в околността.“

