С амолет на American Airlines е извършил аварийно кацане в Небраска малко след излитане, след като пилотите погрешно са се опасявали, че някой се опитва да проникне в пилотската кабина.

Полет 6469 на American Airlines се завърна внезапно на летище Омаха късно в понеделник - по-малко от 40 минути след излитането си за Лос Анджелис.

Сагата се разрази, когато екипажът внезапно загуби връзка с пилотите поради проблем с интеркома, съобщи говорител на авиокомпанията.

Пилотите, които чули статичен шум по интеркома, си помислили, че някой се опитва да отвлече самолета, когато чули изненадващо чукане по вратата. Те бързо обърнали самолета и извършили аварийното кацане, предава New York Post.

„След кацане беше установено, че има проблем с интерфонната система и екипажът чукаше по вратата на пилотската кабина“, се казва в съобщение на авиолинията. По-късно капитанът се извини на пътниците веднага щом недоразумението беше изяснено. „Не бяхме сигурни дали нещо се случва със самолета, затова се върнахме тук“, казал капитанът по интеркома, според пътниците.