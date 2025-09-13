В ъв Великобритания полицейски служители бяха замеряни с предмети, хвърлени от демонстранти на крайната десница, които са се опитали да нападнат участници в контрапротест в Лондон, съобщиха от Скотланд ярд. Стигна се до сблъсъци.

От столичната полиция съобщиха, че демонстранти, участващи в похода на крайнодесните "Да обединим кралството", са се опитали да влязат в зоната, разделяща ги от контрапротеста "Поход срещу фашизма" и се е стигнало до сблъсъци.

Полицаите са били замеряни с предмети и се е наложило да използват сила, да за избегнат пробив в кордона си. Имало е опити за пробиви на няколко места. Това е първият случай на насилие днес срещу полицията, откакто двете демонстрации започнаха по напълно мирен начин.

По данни на полицията в крайнодясната демонстрация, свикана от Томи Робинсън, участват около 110 000 души, което я прави най-голямата проява на крайнодесните от десетилетия насам. В контрапротеста участват около 5 000 души.

Томи Робинсън заяви пред събралото се множество, че "Британия най-сетне се е събудила и патриотизмът е бъдещето". Той критикува премиера Киър Стармър и лейбъристите, като оповести, че "революцията вече е започнала".

*Източник: БНР

