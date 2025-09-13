В ъв Великобритания полицейски служители бяха замеряни с предмети, хвърлени от демонстранти на крайната десница, които са се опитали да нападнат участници в контрапротест в Лондон, съобщиха от Скотланд ярд. Стигна се до сблъсъци.

Far-right thugs 'throw projectiles' at police during Tommy Robinson rally https://t.co/mb637fjzAi pic.twitter.com/TW1dpgtDTH — The Mirror (@DailyMirror) September 13, 2025

От столичната полиция съобщиха, че демонстранти, участващи в похода на крайнодесните "Да обединим кралството", са се опитали да влязат в зоната, разделяща ги от контрапротеста "Поход срещу фашизма" и се е стигнало до сблъсъци.

Полицаите са били замеряни с предмети и се е наложило да използват сила, да за избегнат пробив в кордона си. Имало е опити за пробиви на няколко места. Това е първият случай на насилие днес срещу полицията, откакто двете демонстрации започнаха по напълно мирен начин.

Metropolitan Police later officers had faced "unacceptable violence", with projectiles thrown at them at Tommy Robinson's far-right rally https://t.co/eX3VfYEIrW — LawNewsIndex.com (@TheLawMap) September 13, 2025

По данни на полицията в крайнодясната демонстрация, свикана от Томи Робинсън, участват около 110 000 души, което я прави най-голямата проява на крайнодесните от десетилетия насам. В контрапротеста участват около 5 000 души.

This is the Far Right attempting to break through Police lines to attack peaceful counter demonstrators in Whitehall which required deployment of Police on horse. pic.twitter.com/hGFC3fNrIT — perseverance (@millar00) September 13, 2025

Томи Робинсън заяви пред събралото се множество, че "Британия най-сетне се е събудила и патриотизмът е бъдещето". Той критикува премиера Киър Стармър и лейбъристите, като оповести, че "революцията вече е започнала".

*Източник: БНР