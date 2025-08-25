П ътничка нападна стюардеса по време на полет, след като ѝ беше забранено да използва телефона си. Червенокоса жена (39) пътувала от Новосибирск за Москва в събота сутринта, когато брутално нападнала стюардеса, след като се скарала с нея в самолета.

Шокиращи кадри показват как тя гневно спори с персонала на самолета, преди многократно да удари стюардеса поне пет пъти, преди пътниците и екипажът да се намесят.

Твърди се, че жената, чието име е спестено, е действала агресивно и е изплашила другите пътници, когато е започнала да настоява да използва телефона само седем минути след излитането на самолета.

Кабинният персонал се е опитал да я успокои и ѝ е показал правилата за поведение в самолета. Агресорката обаче смачква документа и го хвърли в лицето на стюардесата.

Жената, сидяща на място 10А, поискала телефон от персонала, преди да атакува стюардесата . След като ѝ е отказано, започва зверско блъскане по стюардесата с юмруци, докато пътник с бяла тениска не се намесва, след като става свидетел на нападението.

С общи усилия тя е била озаптена и вързана до края на полета, преди да бъде посрещната от екип за бързо реагиране и свалена от самолета на летище Шереметиево в Москва.

Руското министерство на вътрешните работи потвърди инцидента и обяви, че срещу нея е съставен протокол за дребно хулиганство.