Н ационален траур е обявен в Австралия след стрелбата в Сидни, при която загинаха 15 души. 16-ият убит е един от нападателите.

Полицията е идентифицирала двамата извършители - това са 50-годишен баща и 24-годишният му син. По-възрастният мъж е загинал, а синът му е в болница. От полицията съобщиха, че са открити две активни взривни устройства, които са били обезвредени от сапьори.

A citizen hero disarms a terrorist at Bondi Beach in Sydney. pic.twitter.com/YHMotEdQ7B — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 14, 2025

Двамата нападатели, въоръжени с няколко пушки, нападнаха хора, които празнуват на прочутия плаж Бондай в първия ден от еврейския празник Ханука.

"Това, което видяхме вчера, беше акт на чисто зло, акт на терор, акт на антисемитизъм, атака в първия ден на Ханука, насочена срещу еврейската общност, мрачен ден в историята на Австралия, който трябваше да бъде ден на светлина. Ние сме по-силни от страхливците, които извършиха това. И накрая искам да кажа, че правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва и необходимостта от по-строги закони за оръжията", сподели премиерът на Австралия Антъни Албанезе.

Той заяви още, че неговото правителство подкрепя въвеждането на по-строги закони за контрол над оръжията, предадоха Франс прес и Ройтерс. "Правителството е готово да предприеме всички необходими мерки. Това включва по-строги закони за огнестрелните оръжия", заяви премиерът.

Полицията потвърди, че един от нападателите е притежавал законно шест оръжия, припомня АФП.

По-строгите мерки, които се обмислят, може да включват ограничения на броя на огнестрелните оръжия, които един индивид може да използва или за които може да има разрешителни, както и периодичен преглед на разрешителните, отбелязва Ройтерс.

Най-малко 38 души все още се намират в болници след нападението. Сред жертвите има 10-годишно момиче, равин и оцелял от Холокоста.

Ужасът на най-популярния плаж в Австралия е най-тежкото нападение от близо три десетилетия в страната, известна със строги закони за контрол над оръжията, насочени предимно към изтеглянето на автоматичните пушки от обръщение. Нападението провокира въпроси дали лидерите на страната са направили достатъчно, за да ограничат нарастващия антисемитизъм.

*Източник: БТА / NOVA