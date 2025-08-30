Ж естока трагедия разтърси индийския щат Бихар: 67-годишният Рамнат Чоудхари беше нападнат и убит от глутница маймуни, докато събирал фураж за добитъка си. Инцидентът се разиграл в неделя, когато около 20 разярени животни го съборили на земята и буквално го смлели от удари и ухапвания.

Виковете му за помощ останали нечувани – наоколо нямало никой. Когато съселяни най-накрая се притекли, Чоудхари бил в критично състояние. Откаран е по спешност в болницата в Мадхубани, но лекарите единствено констатирали смъртта му.

КОФТИ МОМЕНТ: Хищно животно нападна клекнал мъж, докато се облекчава!

Селото е в паника – маймуните от месеци тероризират хората, хапят минувачи и трошат имущество, но това е първият случай с човешка жертва. Полицията и горските власти си прехвърлят отговорността кой трябва да укроти побеснелите животни.

СТРАШЕН УЖАС: Питон погълна жив човек! (ВИДЕО)

Докато институциите спорят, местните жители живеят в страх – и чакат следващата атака.