Ч удовищни плъхове причиняват милиони паунда щети на автомобили в цяла Великобритания, а автомобили като Tesla са любимите им.

Според експерти по борба с вредителите, гризачите са привлечени от окабеляването на електрическите превозни средства, което им наподобява фъстъци.

Те са привлечени и от двигателите на Илон Мъск, тъй като двигателите са топли, защото се зареждат през нощта, което им осигурява идеални места за спане.

Щетите, причинени от вредителите, струват цяло състояние на шофьорите, тъй като вредителите са причинили щети на превозни средства в Обединеното кралство на стойност около 1,29 милиарда паунда през последната година. Данните показват, че средната сума за обезщетение за щети, причинени от яростта на гризачите, е скочила до близо 2500 паунда, докато един шофьор е останал с ослепителната сметка от 24 000 паунда.

Кройдън, в южен Лондон, е най-засегнатият район, следван от Бирмингам, според данните.

Следват Лондонското Сити, Съри, Манчестър, Есекс, Кент и Лийдс, според данните за посетителите на уебсайта на фирмата RatMat. Процентът на нападения от плъхове върху автомобили се е увеличил с повече от една четвърт, като Aviva отчита 28% увеличение през 2023 и 2024 г.

Основателят на RatMat, Тоби Матесън, който продава електрически постелки, за да предотврати повреждането на автомобили от плъхове, заяви пред Daily Star, че колите на Tesla „определено“ са най-засегнати, като един собственик е платил 15 000 паунда, за да поправи своя Model S.