О гнен апокалипсис изживяват хората в Испания. Пламнал е целият Иберийски полуостров. Обявени са зони на бедствие в страната.

Правителството на Испания обяви 16 от 17-те автономни региона на страната за „зони на бедствие“, след като рекордни горски пожари изпепелиха стотици хиляди хектари и предизвикаха разгорещен политически дебат в Мадрид .

#España 🚨🔥 Más de 344,000 hectáreas se encuentran ardiendo en todo el país, mientras los cuerpos de bomberos y autoridades luchan por contener las llamas. 🌲🚒

Se hace un llamado a la precaución y prevención ante la situación crítica en varias regiones afectadas.#España pic.twitter.com/j4HuTXrPtb — hoycomsv (@hoycomsv) August 26, 2025

Испания е изправена пред криза с горски пожари с 40 активни огнища, 350 000 хектара са опожарени, а 31 000 души са евакуирани, главно в Галисия, Кастилия и Леон, Естремадура и Астурия. Четирима души са загинали, включително пожарникар. Общо 3000 пожарникари са разположени на място.

Националната полиция и Гражданската гвардия досега са арестували общо 45 души във връзка с вълната от пожари, опустошили различни части на Испания от 1 юни насам. Източници от Министерството на вътрешните работи съобщават също, че броят на разследваните лица за предполагаемо участие в тези събития е нараснал до общо 133. В някои случаи разследванията са под съдебен контрол, а арестуваните вече са се явили пред съдилищата.

#Noticias | La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido hasta el momento a un total de 45 personas por la oleada de incendios que azotan diversos puntos de España desde el pasado 1 de junio. Fuentes del Ministerio del Interior informan, además, que el número de… pic.twitter.com/LlgPMpywFX — FDC (@MediaFDC) August 26, 2025

Министерството на вътрешните работи потвърди, че това решение се прилага навсякъде, с изключение на Страната на баските и позволява държавна помощ за жители, предприятия, местни власти и автономни общности. Това включва обезщетение за материални щети съгласно Закона за националната система за гражданска защита.

Повече от десет пожара все още горят, главно в Леон, Галисия и Самора, а националната метеорологична агенция предупреждава за „екстремно“ ниво на пожарна опасност.

"Изправени сме пред едно от най-големите екологични бедствия през последните години" - заяви министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка на пресконференция след заседанието на Министерския съвет.

Гранде-Марласка свързва опустошенията с най-интензивната гореща вълна в Испания от 1975 г. насам, със средни температури в средата на август с 4,6°C над нормалните.

Вирджиния Барконес , директор на испанската система за гражданска защита, заяви пред радио OndaCero, че всички администрации трябва да се ангажират със „задълбочено и честно размишление върху укрепването на националната система за гражданска защита като цяло“, след като пожарите бъдат потушени.

В търсене на политическо единство за борба с кризата, премиерът Педро Санчес председателства във вторник първата междуведомствена комисия по изменението на климата, призовавайки опозицията да помогне за сформирането на национален пакт за предотвратяване на бъдещи кризи.

Основната опозиционна партия, дясна Народна партия (НП) , обаче оказа съпротива .

Долорес Монсера, висш член на партията и член на Европейския парламент, отхвърли пакта на Санчес като „димна завеса“, за да се избегне отговорност.

В понеделник лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейлхо представи план за борба с пожарите, който включва национален регистър за палежи, за да се противодейства на това, което партията определя като „забавен“ и „неефективен“ отговор на безпрецедентната криза.

🔥 Silencio y abandono, la respuesta del Gobierno ante los incendios



👉 España vive la peor ola de incendios del siglo XXI: más de 400.000 hectáreas arrasadas y decenas de miles de evacuados pic.twitter.com/KLCPnyvHNY — El Toro TV (@eltorotv) August 25, 2025

Политическият конфликт ескалира миналата седмица, когато контролираният от Народната партия Сенат поиска министърът на отбраната Маргарита Роблес да се яви пред законодателите и да обясни защо армията не е била изпратена по-рано, за да потуши пожарите.

Роблес трябва да се яви пред Сената във вторник, заедно с министрите на енергетиката, вътрешните работи и земеделието, които също се очаква да дадат показания през следващите дни.

*Източник: Kurir/Euractiv/FDC

Росица Лаханова