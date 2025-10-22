Н еобичаен случай влезе в съдебната история. Турчин бе осъден да плати обезщетение на бившата си съпруга, след като се разбра, че я е записал в телефона си като „Томбек“, което на турски означава „пухкава“, "дебеланка".

Макар че прякорите между съпрузи често са част от интимния им език, в този случай съдът в град Ушак прецени, че думата е унизителна и е допринесла за разпада на брака. Жената заявила в съда, че се чувства засегната от етикета и го възприема като обиден. Върховният съд потвърди решението и постанови мъжът да изплати компенсация за морални и материални щети. Така прякорът му коства брака, както и цяло състояние.

Новината предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, предаде турското информационно издание Haberler. Докато едни аплодираха съда за защитата на личното достойнство, други коментираха, че „пухкава“ може да звучи дори мило. „Да си пухкав не е обида“, пише потребител. „Вероятно мъжът не е вложил лоша умисъл.“

Въпреки това, решението създава правен прецедент, който може да накара много съпрузи в Турция внимателно да прегледат контактите си.