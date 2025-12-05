П ешеходец пострада при катастрофа в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева, предаде БТА. Сигналът е постъпил в 14:13 часа на тел. 112.

Според първоначалната информация жена, шофирала автомобил, е блъснала мъж, който е пресичал на кръстовище между улиците "Хан Крум" и "Борисова". След това колата се е ударила в спрени превозни средства.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и на "Спешна помощ". Пешеходецът е откаран с линейка в болница.

Причините за инцидента се изясняват.