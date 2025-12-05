К нягиня Калина и съпругът ѝ Китин Муньос отново се появиха на светско събитие, което предизвика сериозен обществен интерес. Двамата почетоха официалния прием по повод 54-ия национален празник на Обединените арабски емирства, където присъстваха още вицепрезидентът Илияна Йотова и руската посланичка у нас Елеонора Митрофанова.

Събитието премина с изключителна тържественост и силно международно присъствие. Пред гостите посланикът на ОАЕ изнесе официална реч, която се излъчваше едновременно на две огромни видеостени – на български и на английски език, като акцентът беше върху приятелството, дипломацията и партньорството между държавите.

Истинско внимание обаче привлече Китин Муньос, който направи символичен жест – сложи шал с цветовете на емирството в знак на уважение и приятелство, което не остана незабелязано от присъстващите и дипломатическите среди.