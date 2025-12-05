М есико - ЮАР ще е мачът на откриването на Мондиал 2026. Това отреди жребият, който бе теглен за финалите. Двубоят ще е повторение от историческия мач на Мондиал 2010, когато домакин бе ЮАР. Тогава двубоят завърши 1:1.
В груповата фаза прави впечатление, че един от основните фаворити Испания ще играе още в групата с двукратния първенец Уругвай. Лео Меси и Аржентина пък са в един поток с Португалия на Кристиано Роналдо.
ЖРЕБИЙ МОНДИАЛ 2026
ГРУПА А
1. Мексико
2. Южна Африка
3. Южна Корея
4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия
ГРУПА В
1. Канада
2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина
3. Катар
4. Швейцария
ГРУПА С
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия
ГРУПА D
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Турция/Румъния/Словакия/Косово
ГРУПА Е
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот Д`Ивоар
4. Еквадор
ГРУПА F
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украйна/Швеция/Полша/Албания
4. Тунис
ГРУПА G
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Гана
ГРУПА H
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай
ГРУПА I
1. Франция
2. Сенегал
3. Ирак/Боливия/Суринам
4. Норвегия
ГРУПА J
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания
ГРУПА К
1. Португалия
2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония
3. Узбекистан
4. Колумбия
ГРУПА L
1. Англия
2. Хърватия
3. Нова Зеландия
4. Панама