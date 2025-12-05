М есико - ЮАР ще е мачът на откриването на Мондиал 2026. Това отреди жребият, който бе теглен за финалите. Двубоят ще е повторение от историческия мач на Мондиал 2010, когато домакин бе ЮАР. Тогава двубоят завърши 1:1.

В груповата фаза прави впечатление, че един от основните фаворити Испания ще играе още в групата с двукратния първенец Уругвай. Лео Меси и Аржентина пък са в един поток с Португалия на Кристиано Роналдо.

ЖРЕБИЙ МОНДИАЛ 2026

ГРУПА А

1. Мексико

2. Южна Африка

3. Южна Корея

4. Дания/Северна Македония/Ирландия/Чехия

ГРУПА В

1. Канада

2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина

3. Катар

4. Швейцария

ГРУПА С

1. Бразилия

2. Мароко

3. Хаити

4. Шотландия

ГРУПА D

1. САЩ

2. Парагвай

3. Австралия

4. Турция/Румъния/Словакия/Косово

ГРУПА Е

1. Германия

2. Кюрасао

3. Кот Д`Ивоар

4. Еквадор

ГРУПА F

1. Нидерландия

2. Япония

3. Украйна/Швеция/Полша/Албания

4. Тунис

ГРУПА G

1. Белгия

2. Египет

3. Иран

4. Гана

ГРУПА H

1. Испания

2. Кабо Верде

3. Саудитска Арабия

4. Уругвай

ГРУПА I

1. Франция

2. Сенегал

3. Ирак/Боливия/Суринам

4. Норвегия

ГРУПА J

1. Аржентина

2. Алжир

3. Австрия

4. Йордания

ГРУПА К

1. Португалия

2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония

3. Узбекистан

4. Колумбия

ГРУПА L

1. Англия

2. Хърватия

3. Нова Зеландия

4. Панама