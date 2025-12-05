Б ил и Хилари Клинтън изглежда са на път към скъп развод заради връзката на бившия президент с известния сексуален престъпник Джефри Епстийн, разкрива Radar Online.

Следователите от Министерството на правосъдието са вперели всички погледи в Бил и Хилари, които са женени от 1975 г., и настоятелно призовават двойката да разкрие всичко, което знае за педофила.

Според запознати, бившият държавен секретар е толкова разтърсенa от връзката на Бил с Епстийн, че обмисля да се откаже от съпруга си, за да „спаси кожата си“ и да се разведе за 90 милиона долара.

„Хилари знае, че щом Комисията по надзор на Камарата на представителите и Министерството на правосъдието започнат разследванията и ФБР публикува допълнителни досиета, тя ще бъде унижена“, прогнозира Леон Вагенер, историк, специализиран в президентската история. Той продължи: „Тя е готова да защити себе си и наследството си – дори това да означава да предаде вредна информация за връзките на Бил с Епстийн.“

Историята на Бил с педофила е добре документирана, тъй като преди това е бил подложен на разследване за това, че е летял с частния самолет на Епстийн, често наричан „ Лолита Експрес“.

В мемоарите си „Гражданин “ Бил обяснява връзката си с Епстийн и казва: „Той нарани много хора, но аз не знаех нищо за това и когато беше арестуван за първи път през 2005 г., бях прекратил контакт с него. Никога не съм посещавал острова му“.