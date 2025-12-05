Л ора Мальова е преподавател и лектор по алтернативния метод на лечение Су Джок, ученик е на легендарния му създател проф. Пак Чже Ву (1942-2010). Във втората част на интервюто разговаряме с нея за силата на източната терапия срещу болестите на нашето време и за тайните на човешкото тяло, чийто ръце и крака съдържат портали за лечение на всички органи и системи.

Преподавателят по Су Джок Лора Мальова: Ръката ни пази тайната на Сътворението

- Г-жо Мальова, при какви проблеми може да се ползва алтернативната Су Джок терапия?

- В доста широк диапазон заболявания. Разбира се, не мога да кажа, че е панацея за всичко. Например, ако имате проблем кардиологичен - трябва да ви се смени сърдечна клапа – вероятно би могло да ви се помогне до някаква степен, но не изцяло. В това отношение руснаците са много по-напред от нас. Говоря за тези от тях, които са слушали създателя на методиката корейския професор Пак Чже Ву. Всяка година февруари-март той четеше лекции и правеше семинари в Москва. Имаше лекари, които ходеха там всяка година и слушаха от първата до последната му лекция. Около 2000 година и аз отидох на място. Първото нещо, което научих от него, бяха системите на съответствие. Следващото беше китайските меридиани, т.нар. енергийна система на нашето тяло. Професорът разкри, че техни проекции имаме и на пръстите на ръцете, откъдето лесно могат да бъдат използвани за изцеление. Мога да споделя още, че в началото той използваше петте елемента, характерни за източната медицина. В един момент разработи теорията на шестте енергии.

- Какво представлява тя?

- Според китайската медицина в тялото ни действат пет първоелемента, чийто баланс определя здравословния ни статус. Професорът раздели (условно) петия елемент огън на две енергии – топлина и жар. Така станаха общо шест енергии, като всяка отговаря за два органа – винаги единият е плътен, а другият е кух. Освен това всяка сила си има и съответния цвят, който можем да използваме при терапията.

- Бихте ли описали тази теория по-подробно?

- Първата е енергията вятър. Тя се проявява пролетта, а цветът й е зелен. Отговаря за два органа - черен дроб (плътен) и жлъчен мехур (кух). Преобладаващо най-силна е в детска възраст от 0 до 12 години. Затова децата крещят неконтролируемо, тичат, правят хаотични движения като вятъра.

Втората енергия е топлина. Тя взима власт над тялото и ума ни от 12 до 24 години. Това е периодът на съзряване, на „искам“, на нашите желания. На физическо ниво в тялото ни енергията отговаря за сърцето и тънкото черво. Третата е жар – до 36-годишна възраст. Това е времето на реализация, на създаване на поколение и доказване на това, което сме научили, за да можем успешно да се изявим в дадена професионална посока. Обикновено хората, които имат в повече от тази енергия, лесно се утвърждават като лидери в дадени области. Този елемент също отговаря за два органа - главен и гръбначен мозък. Така изброените енергии дотук са на възхода и разширението - вятърът преминава в топлина и жар. След това започват силите на свиването. Първата от тях (и четвърта подред) е влага. Тя е най-силно активна между 36 и 48 г., отговаря за стомах и далак. В този период хората започват да понатрупват влага, което се изразява в разширяване на обема, в натрупване на килограми просто защото тази енергия е най-активна. Разбира се, всички други също присъстват, но тя е доминантна. След това до 60 години избуява следващата от енергиите на свиването - сухота. Тя също се свързва с два органа - бял дроб и дебело черво. Както всички други, така и сухотата може и в по-ранна възраст да се прояви силно, но тук говорим за генерален план. Тя е отговорна за побеляването на косите, появата на бръчките, загубата на течности и колаген в тялото ни. А след 60 години в човешкия организъм най-активната енергия е студ. Тя отговаря за функционирането на бъбреци и пикочен мехур.

- А знаейки тези природни закони, можем ли да забавим процеса на стареене, да се подмладим, като подсилим някоя енергия, която в момента ни е в дефицит така да се каже?

- Всичко можем да направим за всеки проблем и за всяка болежка, дори за старостта. Например вие имате хрема, а хремата е енергията влага. Влагата се изсушава с вятър – като сложите прането на простора, именно той го суши сега. Затова, когато искате да потиснете влагата, може да работите с цвета на вятъра, който е зелен. Слагате една точка зелен маркер върху проекцията на носа на палеца и хремата спира.

- Звучи доста чудодейно, необходимо ли е вкарването на някаква позитивна мисъл-форма при този процес?

- Разбира се, ако правим нещата само механично, нищо не се получава. Човек трябва да е дори емоционално включен в целия процес. А иначе относно полагането на цвят върху ръцете и стъпалата ни в определени точки и зони - това е просто един от начините за въздействие, които имаме в арсенала си. Както вече коментирахме в първата част на интервюто ни, върху нашите ръце и стъпала има точки, отговарящи за нашите органи и системи. И ако приложим там натиск, топлина, магнитче, семенце или цвят, то започва процес на изцеление.

- Сега започва сезонът на грипа, но и Ковид-19 също си действа тихо. В тази връзка какво можем да направим за вдигане на имунитета или при вече възникнал проблем?

- Съществува предно-средна и задно-средна линия. По първата върви енергийният меридиан зачатие, а по втората меридианът управител. Те имат проекция върху нашата ръка (виж снимката). Ако там с мокса нагреем над енергийните точки (без да допираме кожата) по посока на часовниковата стрелка, ще стимулираме имунната система.

- А с цигара или друг източник на топлина не става ли, защото не всеки има мокса вкъщи?

- Тя не е скъпа, а българската мога да кажа, че е и най-качествена и полезна. В нея има и пелин, и въглен, и масла, които също помагат. Но важно е топлинното въздействие. Може да се въздейства с нея въртеливо по посока на часовниковата стрелка или с кълвящия метод с приближаване и отдалечаване от точките.

За повишаване на имунитета може да се прогряват и крака, където също ги има тези точки. Това също помага за по-спокоен и продуктивен сън.

- Освен с мокса с какво друго можем да си помогнем?

- Може да въздействате с цвят – червеният се свързва с топлината, а зеленият с хармонията. Хубаво е да го правите през деня, защото се привлича цвят и от слънчевия спектър, което усилва ефекта.

- А помага ли Су Джок при проблеми с опорно-двигателния апарат?

- Изключително. По т.нар. система насекомо гръбнака можем да открием като енергийна проекция на всеки наш пръст (откъм външната страна на дланта). Ако имате проблеми с кръста, то чрез опипване и натиск (с моливче или сонда) ще намерите една силно болезнена точка на проксимална фаланга (трета). Ние й казваме „Ох“ точката. Там можем да поставим семенце. А също и магнитчета, които действат като екстензията в болницата или като разтягането на лост, или шведска стена, че да освободим нерва, в случай че е прищипан.

Меридиан управител и меридиан зачатие се грижат за Ин-ските и Ян-ските енергии в тялото ни. Значи вие може да имате достатъчна енергия, но ако тя не е разпределена правилно, също може да възникне заболяване. Обикновено дисбалансът се проявява да речем в някакъв проблем: с дясна ръка, дясно ухо – все от една и съща страна ни боли. Т.е. тя страда от енергиен недостиг и за да може нещата да се уравновесят, ние въздействаме върху меридиана управител, който ще се погрижи да разпространи правилно енергиите и в двете половини на тялото ни.

- Разкажете какво друго сте научили от проф. Пак Чже Ву при срещите си с него?

- Той развиваше и хронопунктура, т.е. лечение по време с игли. Учеше, че човек живее не само в пространството, но и във времето, което също оказва влияние в процеса на лечение. Според тази теория всеки наш пръст отговаря на месец, час и минута като вечен календар. Ето сега месец ноември ни се пада точно на безименния пръст първа фаланга и ако там се въздейства, също ще ни е от полза.

За това колко полезна е хронопунктурата професорът даваше следния пример: „Представете си, че имате кабинет и в 17 часа, малко преди да си тръгнете, идват много хора. Първо не може да ги приемете всички и второ за краткото време да прецените какви са проблемите им. Затова излезте в чакалнята, сложете по една игличка на месеца, деня и съответния час. Така всичката лоша енергия ще започне да излиза и да се връща добрата в организма. Така пациентът ще усети подобрение, а на следващия ден можете спокойно да го приемете и да продължите лечението. Но никога не казвайте: „Нямам време за вас“.

- Ако пак ви върна на въпроса от началото за типа заболявания, които могат да се повлияват чрез този източен метод...

- Баналните болки в кръста, в коленни стави, главоболие, хрема, грип, проблеми с уши, очи мигрена. За каквото се сетите. Не говоря за рак в четвърти стадий, който вече е...

- Вече е Божа работа, нали?

- Тук ще ви споделя още нещо. Въпросният доктор Анатолий Ткачук, който (в първата част на интервюто) ви разказах как мен ме лекува навремето от моето автоимунно заболяване, си замина за Украйна. След една година го повиках да дойде в България и той остана тук да работи около 5-6 години. На летището тогава го посрещнах с една позната и с една журналистка. Тя му се оплака, че майка й е в последен стадий с рак, приема морфин, който й се слага в гръбначния стълб през катетър. Жената много страдала. Лечителят каза, че не може да я излекува или да обещае чудеса, но поне може да намали болката й. А болката и ракът са от една и съща енергия - студ. На втория ден жената нямаше нужда дори от морфин. Ето как чрез алтернативната медицина може да се помогне на човек да си отиде достойно от този свят.

- За предстоящите сезонни грипни състояния какво препоръчвате?

- Обелвате скилидка чесън и слагате над основата на нокътя на палеца. Там се проектира точката на епифизата, на противокашлечния център, като също така това е мястото, което отговаря за цялата ни нервна система. При детенце може да се залепи на палчето на крачето. Ако се притеснявате, че чесънът може да изгори кожичката, може малко да се намаже зехтинче преди това.

- Споменахте, че на биоенергийните точки по краката и стъпалата може да се въздейства и със семе. Може би на финала да открехнете и тази завеса?

- Виждали сте как изпод асфалта път си пробива цвете и дори цъфти. Толкова голяма биологична сила има семенцето. Когато го сложите на вашата ръка или крак в определена енергийна точка, на него какво му е нужно да поникне - влага и топлина. И двете ги имате – излъчват се от вашето тяло и се задържат от лепенката, с която сте покрили семенцето. Скоро цялата му енергия тръгва и се влива във вас и започва оздравителен процес. Защото Създателят ни е направил като самовъзстановяващ се вид. В противен случай при първото прорязване кръвта ни щеше да изтича.

Но може и обикновено камъче да поставите вместо семенце. То също притежава голяма сила, защото Слънцето го е гряло хиляди години, а вятърът и водата са го оформяли. Ако се замислим, цялата енергия на Земята е събрана в камъчетата. Ние си мислим, че има жива и нежива природа, но такова понятие няма, всичко е едно цяло.

Любомир Старидолски