Т айната дъщеря на Владимир Путин беше принудена да заяви, че „наистина съжалява“ за бруталната война на баща си в Украйна, след като беше проследена и разпитана в Париж.

22-годишната Луиза Розова, беше открита от украински журналист, чийто брат наскоро беше убит при руска ракетна атака. Тя похвали репортера за „смелостта“ му да говори с нея, но се извини и изчезна по улиците на френската столица, където сега живее.

Разговорът беше с опечаления журналист на ТСН Дмитро Святненко - чийто брат Володимир беше убит при ракетен удар през ноември - с искане тя да разговаря с руския президент, за да го помоли да спре кръвопролитията.

Луиза, чието истинско име е Елизавета Кривоногих, е родена по време на извънбрачна афера, която Путин е имал с чистачката, превърнала се в мултимилионерка Светлана Кривоногих, сега 50-годишна банкерка и собственичка на стриптийз клуб.

В едно неудобно интервю Святненко каза: „Преди три седмици баща ти уби брат ми.“ Той пита как може тя да живее в Европа, представяна като „омразна“ и „прокълната“ от Путин и неговата отровна пропагандна машина. Репортерът настоятелно попита: „Кажете нещо! Подкрепяте ли политиката му?“.

pic.twitter.com/V6y4cmqe4n — ЭХО (@echofm_online) December 4, 2025

Носейки маска, частично покриваща лицето ѝ, Луиза първоначално отговори: „Не съм ви давала разрешение да ме снимате.“

Репортерът ѝ каза: „Ами, знаете ли, Киев в момента е без ток и има предупреждение за въздушна тревога. И ние не сме дали разрешение за това. Какво е мнението ви за политиката на баща ви?".

Тя отговори: „Какво общо има това с мен?“.

Той ѝ напомни: „Ами, той е ваш баща. Най-малкото може да му се обадите още сега и да кажете: „Татко, спри да обстрелваш Киев“.

Тя отговори: „Ами, разбира се“.

След това Луиза беше поканена да отиде в Киев или в Покровск, гореща точка на военни действия, където присъствието ѝ може да попречи на Путин да обстрелва с дронове и ракети.