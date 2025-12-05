В аско Василев се връща на Античния театър в Пловдив догодина, научи „Телеграф“ от самия изпълнител.

Под тепетата цигуларят ще свири с Пловдивската опера. А през декември догодина му предстои „един по-интересен концерт в София“, както самият той го нарече.

Нова година той ще посрещне в Страната на изгряващото слънце, отлита към Токио през този уикенд. Творчески за Васко 2026-а ще започне отново с работа по няколко продукции в Операта в Лондон. През март му предстои турне в Япония, по неговите думи то ще е сравнително малко. Има покани от редица фестивали в Испания и Италия.

Филм

Последните две седмици в Лондон се отбелязват три десетилетия, откакто Василев стана концертмайстор на оркестъра на Кралската опера и балет. В залата на Операта имаше специална прожекция на документалния филм за живота му „Васко и цигулката“ с автори Лора Крумова и Мария Йотова. На събитието присъстваха колеги на Васко от оркестъра, мениджърите на Операта, приятели и познати на виртуоза. Особено място бе отредено за неговия преподавател по цигулка от първите му години в Лондон – проф. Феликс Андриевски.

Балет

Преди вечер бе последният спектакъл на спектакъла на кралския балет Perspectives: Balanchine, Marston, Peck. Балетът е по музика на Бенджамин Бритън и хореография на Кати Марстън. В частта „Срещу течението“ има голямо цигулково соло на Васко. То предизвика възхищението на публиката, а след това централната британска и местната лондонска преса буквално се състезаваха да сипят суперлативи. Критиците определиха изпълнението на цигуларя като „възвишено“ и „превъзходно“, подчертавайки как той и оркестърът „се впускат в дяволски трудната партитура на Бритън“. Написаха дори, че ако някой изпусне нишката на балета, може спокойно да затвори очи и да се остави перфектното изпълнение на цигулка да го води.

Георги П. Димитров