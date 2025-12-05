Х оливуд преживя трус! Netflix официално купува филмовия и стрийминг бизнес на Warner Bros Discovery за 72 милиарда долара, в сделка, която може да пренареди изцяло световната развлекателна индустрия.

🎥 В ръцете на Netflix вече попадат емблематичните поредици „Хари Потър“, „Игра на тронове“, DC вселената и платформата HBO Max. Така стрийминг гигантът става абсолютен хегемон в киното и сериалите.

Netflix надви в наддаването Comcast и Paramount, а сделката бе определена като „рядка стратегическа възможност“ от съизпълнителния директор Тед Сарандос.

🗣 „Warner дефинира миналия век, а заедно ще определим следващия“, заяви шефът на Netflix.

🔍 Сделката обаче още чака одобрение от антимонополните власти, а анализаторите предупреждават:

✅ Възможни масови съкращения

✅ Сливане и закриване на платформи

✅ Рязко поскъпване на абонаментите

💰 Очакваните икономии са между 2 и 3 милиарда долара, основно чрез орязване на дублиращи се екипи и технологии.

⚠️ Експерти вече наричат сделката „раждането на глобална мегасила в развлеченията“, но предупреждават, че Холивуд може да пострада от намалено производство и засилен монопол.

🎞 Филмите на Warner ще продължат да излизат по кината, но бъдещето на HBO Max остава неясно – възможно е да бъде погълната от Netflix.