О сем гимназисти пострадаха при катастрофа на пътя между хаджидимовските села Блатска и Абланица, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Благоевград. Микробус „Опел Виваро“, превозващ учениците, се е блъснал в електрически стълб след излизане от пътното платно на десен завой поради несъобразена скорост.

В резултат на инцидента: водачът и 17-годишен пътник са с разкъсно-контузни рани на главата, 18-годишен пътник е с луксация на тазобедрената става, друг 18-годишен е с фрактура на раменна кост, останалите четирима ученици са с натъртвания.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Младежите са пътували към извънучебна дейност и са били придружавани от възрастен.

Разследването продължава, като органите на реда ще изяснят дали причина за катастрофата са скорост, мокър път или техническа неизправност на микробуса, писа marica.bg.