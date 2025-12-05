О сем гимназисти пострадаха при катастрофа на пътя между хаджидимовските села Блатска и Абланица, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Благоевград. Микробус „Опел Виваро“, превозващ учениците, се е блъснал в електрически стълб след излизане от пътното платно на десен завой поради несъобразена скорост.

В резултат на инцидента: водачът и 17-годишен пътник са с разкъсно-контузни рани на главата, 18-годишен пътник е с луксация на тазобедрената става, друг 18-годишен е с фрактура на раменна кост, останалите четирима ученици са с натъртвания.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. Младежите са пътували към извънучебна дейност и са били придружавани от възрастен.

Разследването продължава, като органите на реда ще изяснят дали причина за катастрофата са скорост, мокър път или техническа неизправност на микробуса, писа marica.bg.

катастрофа пострадали гимназисти електрически стълб