Ш пионски скандал разтърси Лондон! Британската полиция арестува трима мъже на възраст 48, 45 и 44 години, заподозрени, че са съдействали на чуждестранна разузнавателна служба, като следите водят към Русия, съобщи Ройтерс.

Акцията е проведена в четвъртък, 23 октомври, като обиски са извършени на няколко адреса в западен и централен Лондон. Разследването се води от отдела за борба с тероризма.

„Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като ‘проксита’ – вербувани от чуждестранни служби. Тези арести са част от нашите усилия да прекъснем този тип дейност“, заяви командир Доминик Мърфи, ръководител на отдела.

Според британските власти тримата арестувани може да са били част от мрежа, действаща под прикритие на обикновени граждани, но в действителност – изпълняваща задачи в полза на Кремъл.