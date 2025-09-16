Д вама тийнейджъри, които уринираха в тенджера със супа в ресторант за хот пот в Китай, бяха осъдени да платят 2,2 млн. юана (309 000 долара; 227 000 британски лири) на две кетъринг компании.

Инцидентът, случил се през февруари в шанхайски клон на най-голямата верига за хот пот в Китай – Haidilao, предизвика вълна от критики, след като 17-годишните публикуваха онлайн видео на пиянската си постъпка, предаде Би Би Си.

Няма данни някой да е консумирал замърсения бульон, но Haidilao предложи компенсации на хиляди клиенти, хранели се в ресторанта през следващите дни.

През март компанията заведе дело за над 23 млн. юана загуби, включвайки сумите, изплатени на клиентите.

Миналия петък съд в Шанхай постанови, че тийнейджърите са нарушили имуществените права и репутацията на компаниите чрез „обидни действия“, замърсявайки посудата и „предизвиквайки силно обществено възмущение“. Съдът постанови, че родителите им не са изпълнили задълженията си на настойници и трябва да поемат обезщетението.

Сумата включва 2 млн. юана за оперативни и репутационни щети, 130 000 юана за загуби на посуда и разходи по почистване, както и 70 000 юана съдебни разноски.

Съдът реши, че допълнителните компенсации, които Haidilao е предложила на клиентите, са „доброволно бизнес решение“ и няма да бъдат покрити от тийнейджърите.

Haidilao компенсира повече от 4000 клиенти, които са посетили ресторанта между 24 февруари и 8 март, като им възстанови сумите за вечерите и им изплати кеш компенсации, равняващи се на десетократната стойност на сметките им.

Компанията замени цялото оборудване за хот пот и извърши основно почистване и дезинфекция.

Haidilao, известна със своето обслужване и семейно ориентирана атмосфера, оперира над 1000 ресторанта по света.