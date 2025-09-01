С амолети катастрофират, хиляди полети са в опасност - това ли е оръжието, с което Путин ще изнудва Европа и с което може да доведе до хаос на Стария континент - този въпрос застава на дневен ред, след като самолетът на Урсула фон дер Лайен бе ударен над България от руснаците.

РУСКИ САБОТАЖ НАД БЪЛГАРИЯ: Самолетът на Урсула фон дер Лайен ослепя в небето!

Русия: Нямаме общо със саботажа над България със самолета на Урсула

Самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, беше „заглушен“ в небето над България.

Пилотът трябваше да използва хартиени карти, за да кацне, а европейски служители веднага изразиха подозрение, че Русия стои зад заглушаването на GPS сигнала на самолета.

Подобни инциденти зачестиха в Европа и има подозрения, че Москва използва оръжия, описани като „футуристични“ и скрити на различни места, за да заглушава GPS сигналите.

Проблеми с GPS сигнала в европейското небе стават все по-чести, особено в близост до райони с руска военна дейност.

Длъжностните лица предупреждават, че подобни смущения представляват сериозен риск за сигурността на гражданското въздухоплаване.

Британският „Financial Times“ (FT) съобщи, че най-вероятно Русия е деактивирала GPS-а на самолета на Урсула фон дер Лайен по време на полета от Варшава за Пловдив.

Според съобщенията, GPS навигационните услуги на българското летище са били деактивирани при атаката, което е принудило самолета на президента на ЕК да кацне, използвайки хартиени карти.

Цялата GPS система в района на летището е изчезнала - каза един от служителите пред FT.

След като самолетът кръжи над летището в продължение на един час, пилотът реши да кацне ръчно, което служителите определиха като „безспорна намеса“.

Правителствата на държавите-членки на Съюза предупредиха, че нарастващият брой инциденти със заглушаване на GPS сигнали, за които е обвинявана Русия, може да доведе до сериозна самолетна катастрофа, на практика „заслепяваща“ пътнически и търговски самолети по време на полет.

Европа е в голяма опасност

Експерти вече предупредиха, че Русия причинява смущения в сателитните навигационни системи, което засяга хиляди граждански полети.

Регионите, където руската армия беше най-активна, преживяха най-много смущения, включително:

- Балтийско море

- Черно море

- Източно Средиземноморие

През март 2024 година самолет, превозващ тогавашния министър на отбраната на Обединеното кралство Грант Шапс, е имал заглушен GPS сигнал, докато е летял близо до руска територия.

Поради постоянни прекъсвания на трафика, финландската авиокомпания Finner преустанови ежедневните полети до втория по големина град в Естония за един месец.

Според Сирил Роси, старши експерт по киберсигурност в Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), макар проблемът да е съществувал преди руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., сега той се засилва.

EASA вече регистрира „няколко хиляди инцидента“ годишно.

Как Русия заглушава самолети

В Европа най-често се споменават следните руски системи за заглушаване на GPS:

- Р-330Ж "Зител" : Мобилен комплекс (камион + ремарке) за разузнаване и заглушаване, способен да заглушава GPS честоти L1/L2

- Pole-21/Pole-21E : Мрежов GNSS заглушител, чиито излъчватели често се поставят на мачти за мобилни телефони, предназначени да защитават обекти чрез заслепяване на сателитната навигация в широк район.

- Тобол : Разположен в руския анклав Калининград (между Полша и Литва), използван най-вече за сателитна електронна война и свързан със заглушаване на сигнали в Балтийските страни.

- Красуха-4 : Има по-широки възможности за радарно и навигационно заглушаване

Москва вече е обвинена за свалянето на самолети

Русия вече е обвинена в свалянето на няколко граждански самолета, като най-известните случаи са:

- Полет MH17 на Malaysia Airlines (2014) : Най-сериозното и добре известно обвинение е свързано със свалянето на полет MH17, който беше свален над Източна Украйна на 17 юли 2014 г.

Полетът е бил по маршрута Амстердам-Куала Лумпур и всички 298 пътници и членове на екипажа загинаха. Международни разследвания, включително на Съвместния разследващ екип (JIT), установиха, че самолетът е свален от руска система BUK, изстреляна от територия, контролирана от проруски сепаратисти.

През юли 2025 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Международният съвет за гражданска авиация (ИКАО) издадоха решения, с които обявиха Русия за отговорна за свалянето на MH17 и нарушаване на международното право.

- Полет 8243 на Азербайджанските авиолинии (2024) : През декември 2024 г. полет на Азербайджанските авиолинии се разби в Казахстан, при което загинаха 38 души. Предварително разследване предполага, че самолетът е свален от руска система за противовъздушна отбрана, активирана в отговор на украински дронове.

Въпреки че руският президент Владимир Путин изрази съжаление за „трагичния инцидент“, той не потвърди отговорност, докато азербайджанските власти обвиниха Русия, че е свалила самолета.

Българската позиция

Българският външен министър Даниел Митов коментира инцидента така:

С категоричност можем да кажем, че не става въпрос за кибератака. Това заяви в ефира на БНТ министърът на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с изчезването на GPS сигнала при подхода за кацане на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив по време на посещението ѝ в България.

"Ние бяхме уведомени веднага за проблема. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП отдел "Киберпрестъпност" дали не става въпрос за кибератака. С категоричност можем да кажем, че това не е случаят", коментира Митов.

"Ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането до истината такава, каквато е", каза още вътрешният министър.

Митов подчерта, че от началото на войната в Украйна такъв тип заглушавания на GPS системите в региони в близост до конфликта се случват постоянно.

"Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол по този въпрос", добави той: "Когато се стигне до такъв тип заглушаване си има инструментална система за кацане, така че да бъде безопасно".

"Какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение. Оттам не можем да получим достоверна информация и трябва да си проверим какво се случва", коментира още Митов във връзка с това, че от Кремъл отхвърлиха твърденията за руска намеса в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен.

